حماس تعقب على مطالبة سموتريتش بمسح حوارة من الوجود

غزة/سما/

عقبت حركة حماس، مساء اليوم، على دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش بمسح بلدة حوارة من الوجود.

وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حماس في تصريح صحفي : إن مطالبة وزير المالية الصهيوني المجرم سموتريتش بمسح بلدة حوّارة عن الأرض، مؤشّر خطير على مستوى الإجرام والتحريض العلني لارتكاب مليشيا المستوطنين المزيد من المجازر بحق شعبنا الفلسطيني بغطاء رسمي من حكومة الاحتلال الفاشية

وأكد القانوع أن شعبنا الفلسطيني وشبابنا الثائر سيقابل هذه المطالبة الصهيونية بمزيد من الوحدة والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال

وأشار إلى أن هذه المطالبة تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً للجم تطرف وعنف الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم وعنصريتهم التي تجاوزت كل حدود.