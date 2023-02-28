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تشكيل قوة مستعربين استعدادا لمواجهات رمضان

الأربعاء 01 مارس 2023 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشكيل قوة مستعربين استعدادا لمواجهات رمضان



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية مساء اليوم الأربعاء، أن قائد حرس الحدود أمير كوهين أمر بتجهيز قوة احتياطية تتبع لقوة المستعربين الخاصة وتعمل معها في حال تصاعدت الأوضاع الميدانية خلال شهر رمضان المبارك، وعيد الفصح اليهودي، في مدينة القدس .

ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن قرار تجنيد هذه القوة جاء لأول مرة بفعل حالة التوتر الأمني القائم في الضفة الغربية والقدس، مشيرةً إلى أن مهامها ستتركز في القدس.

بدوره، بين مسؤول في الشرطة الإسرائيلية: "مهمة القوة الاحتياطية ستتركز على التصدي لأحداث العنف في القدس ومحيطها خلال شهر رمضان، وسيتغلغلون في الميدان وسط السكان لإحباط أي هجمات أو أي مواجهات".

#مستعربون #رمضان

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