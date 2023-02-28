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اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي لتأسيس نواة للرقابة على جرائم الاحتلال

الأربعاء 01 مارس 2023 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي لتأسيس نواة للرقابة على جرائم الاحتلال



رام الله/سما/

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، مع المدير التنفيذي لمكتب القدرة المدنية والتخطيط والإدارة في الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ستيفانو تومات، دور البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية وإمكانيات تطوير عملها، وذلك بحضور نائب المدير الإداري بدائرة العمل الأوروبي الخارجي كارل هاليرجارد.

وأكد رئيس الوزراء التعاون المستمر مع البعثة، داعيا إلى مزيد من الشراكة في تحديد أولويات ومواءمتها مع الأولويات الوطنية، وضرورة تقييم التجربة خلال السنوات الماضية للنهوض بها وتحقيق الأهداف المشتركة وهي تحسين أداء المؤسسة الأمنية والقضائية.

ودعا رئيس الوزراء، الاتحاد الأوروبي إلى تأسيس نواة للرقابة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه لا سيما في مناطق التماس، لتجنيب المواطنين ما مر به أهل بلدة حوارة والمناطق المجاورة مؤخرا.

كما طالب بالعمل على حضور البعثة على معبر الكرامة، والعمل على تطويره وتسهيل إجراءات السفر عبره، كونه المتنفس الوحيد للفلسطينيين للسفر للخارج.

وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه "بالعلاقة التي تجمعنا بالاتحاد الأوروبي، وهي علاقة حوار مستمر وشراكة وصداقة، وأوروبا وقفت بصلابة من أجل العدل والحق من أجل شعبنا، وإلى جانب الدعم السياسي، قدمت الكثير من أجل بناء مؤسساتنا وتعزيز القدرات نحو إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس

#رئيس الوزراء محمد اشتية

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