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مستوطنون يعتدون على مواطن ويهاجمون منزلا ومركبة شمال الخليل

الأربعاء 01 مارس 2023 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على مواطن ويهاجمون منزلا ومركبة شمال الخليل



الخليل/سما/

اعتدى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على مواطن، وهاجموا منزلا ومركبة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكر الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض لمراسلنا، أن مجموعة من مستوطني التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"، هاجموا منزلا على الشارع الرئيسي في منطقة "بيت زعتة" ببلدة بيت أمر بالحجارة، يعود للمواطن يوسف يعقوب الوحيدي وأشقائه، وحطموا زجاج النوافذ.

وأشار إلى ان المستوطنين حطموا أيضا زجاج مركبة تعود للمواطن أيمن عبد العزيز الحتاوي، أثناء توقفها أمام منزله على الشارع الرئيسي.

كما هاجموا المواطن محمد جميل عوض (54 عاما)، أثناء رعيه لأغنامه، واعتدوا عليه بالضرب، حيث تصدى لهم الأهالي الذين تمكنوا من الوصول للمواطن عوض وإنقاذه.

#مستوطنون

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