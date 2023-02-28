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الأربعاء القادم عطلة رسمية

متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

الأربعاء 01 مارس 2023 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية



رام الله/سما/:

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وأدانت اللجنة جريمة الاحتلال وقطعان المستوطنين المرتكبة في حوارة، ضد أبناء شعبنا العزل، منددة بتواصل العدوان واقتحام ومحاصرة مدينة أريحا صباح اليوم، ما أدى لارتقاء شهيد واعتقال عدد من المواطنين.

وجددت اللجنة رفضها لكل الإجراءات التي أعلنت عنها مصلحة سجون الاحتلال ضد أسرانا، مطالبة بتدخل دولي عاجل ووضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، وضرورة إلزام الاحتلال بإحترام حقوق الأسرى.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، وأقرت محاضر إجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، الشؤون الاقتصادية، السياسات والتخطيط، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

صرف مكافآت العاملين في لجان امتحانات مزاولة المهن الصحية بوزارة الصحة.

إدراج (21) خدمة حكومية جديدة، ضمن الخدمات الحكومية المنفذة إلكترونيًا عبر النوافذ الحكومية الموحدة.

‏صرف مبلغ مالي لصالح الهيئة العامة للمعابر والحدود، بغرض إنشاء مبنى إداري للعمل في معبر كرم أبو سالم.

تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية عدد من المؤسسات الحكومية، للبت في تعويضات المتضررين من الأخطاء الطبية.

‏الموافقة على تبرع وزارة الصحة بعدد من أجهزة المختبرات، لصالح مؤسسة صحية أهلية.

تركيب مشروع طاقة شمسية متكامل لصالح مدرسة العباس بن عبد المطلب الأساسية.

‏إقرار التوصيات النهائية لمؤتمر العمل عن بعد، ومقترح وزارة العمل بالتدخلات الحكومية المطلوبة، لتعزيز التوجه نحو العمل عن بعد.

‏اعتماد دليل سياسات حماية الطفولة، المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية.

اعتماد التقرير النهائي لأعمال اللجنة الخاصة للنظر في إجراءات تصنيف الشركات المقدمة لخدمات النظافة بوزارة الصحة.

الموافقة على ابتعاث عدد من الموظفين للحصول على دورات تدريبية خارجية.

إعادة عدد من الموظفين المستقيلين للعمل، بعد عدولهم عن الاستقالة المقدمة من قبلهم سابقا.

اعتبار يوم الأربعاء القادم، الموافق 8 مارس 2023م، عطلة رسمية بمناسبة يوم المرأة العالمي.

إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد المبكر، بناء على طلبهم ممن انطبقت عليهم الشروط.

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