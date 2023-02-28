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المالكي يبحث مع نظيره الهندوراسي فتح سفارة لبلاده في فلسطين

الأربعاء 01 مارس 2023 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يبحث مع نظيره الهندوراسي فتح سفارة لبلاده في فلسطين



جنيف/سما/

 بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية هندوراس إدواردو انريكي بيرينا، ضرورة فتح سفارة لهندوراس في فلسطين، بحكم عدد أبناء الجالية الفلسطينية، وعددهم في فلسطين، بما يساهم في تطوير العلاقات الثنائية، وانعكاس ذلك على التعاون الدولي، وفي المجالات كافة.

وطالب المالكي نظيره الهندوراسي خلال اللقاء الذي جرى بينهما، اليوم الأربعاء، على هامش أعمال "الشق رفيع المستوى" لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ52، بدعم الحراك الفلسطيني في مجلس حقوق الانسان، والبند السابع وقرارات فلسطين.

وشدد على أهمية متابعة القضايا التي تم اثارتها سابقا مع هندوراس، بما فيها ضرورة إعادة سفارتهم من القدس إلى تل أبيب، باعتبار أن حكومتهم الحالية متسقة مع القانون الدولي، ونقل السفارة مخالف لذلك وللقرارات الأممية.

وأطلع المالكي، نظيره، على تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، خاصة في ظل حكومة المستوطنين، وارهابهم وجرائمهم، والأحداث الأخيرة في حوارة كشاهد على طبيعة هذه الحكومة وسياساتها واجراءاتها، إضافة إلى ما يعانيه الاسرى في سجون الاحتلال، والقوانين العنصرية بما فيها قانون اعدام الاسرى، وهو ما يؤكد ضرورة وقف الحصانة الممنوحة لاسرائيل والافلات من العقاب، واهمية الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني.

وشدد على الحرص على تطوير العلاقات الثنائية، داعيا نيظره الهندوراسي لزيارة فلسطين، وتطلعه لزيارة هندوراس.

بدوره، عبر وزير الخارجية والتعاون الدولي في هندوراس إدواردو انريكي بيرينا عن موقفهم الواضح في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وانهم سيعملون باتساق مع القانون الدولي، بهدف تطوير العلاقات الهندوراسية الفلسطينية، بما فيها امكانية فتح ممثلية في فلسطين.

وأكد أن بلاده تتطلع إلى استمرار الحوار والتواصل على اعلى المستويات.

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#رياض المالكي

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