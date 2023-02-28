مجدلاني يطلع وزير الخارجية المغربي على تطورات الأوضاع في فلسطين

رام الله/سما/

أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واجراءات الاحتلال وعدوانه الفاشي.

وقال مجدلاني خلال لقائه الوزير المغربي في الرباط، إن الاحتلال أزاح حل الدولتين المتفق عليه دوليا، واستعان عوضا عنه بالحل الأحادي الجانب، الذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم الاستقرار بالمنطقة.

بدوره، أكد الوزير المغربي رفض بلاده سياسة الاستيطان، ومساندتها حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود حزيران/ يونيو 1967 والقدس الشرقية كعاصمة لها.