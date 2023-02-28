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"حماس": أريحا ستبقى واحدة من روافع العمل المقاوم

الأربعاء 01 مارس 2023 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": أريحا ستبقى واحدة من روافع العمل المقاوم



غزة/سما/

حيّت حركة المقاومة الإسلامية حماس أهالي مدينة أريحا ومقاوميها الذين تصدّوا ببسالة لاقتحام قوات الاحتلال الهمجي على المدينة ومخيم "عقبة جبر" ظهر اليوم، وخاضوا اشتباكاتٍ ضارية، لافتةً إلى أنهم أثبتوا للاحتلال مجددًا أن لا مكان له في فلسطين، وأنّ القوّة لا تواجه إلا بالقوّة.

وقالت الحركة في بيان صحفي" إنّ قوات الاحتلال التي حاصرت منزلًا في أريحا واعتقلت وأصابت عدداً من الشبّان لن تستطيع أن تخمد نار المقاومة المتوقّدة في كل شبر من أرضنا المحتلة".

وأضافت:" أنّ المقاومة في القدس والضفة ستتصاعد ولن تعود إلى الوراء، وسيواصل الشعب الفلسطيني حقه في الدفاع عن نفسه حتى استرداد حقوقه كاملة رغم أنف الاحتلال".

ودعت حماس الشعب الفلسطيني بكل مكوناته إلى النفير لمساندة المقاومة وصد عدوان المستوطنين وجنود الاحتلال في أرجاء الضفة الغربية والقدس، مؤكدةً أنّ أريحا ستبقى واحدة من روافع العمل المقاوم في الأرض المحتلة، وستخوض معاركها مرارًا مع الاحتلال، ولن يجني المحتل من عدوانه سوى مزيد من الخيبة.

#حماس #اريحا

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