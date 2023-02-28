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الخارجية: إنقاذ 4 فلسطينيين وانتشال جثتين والإعلان عن مفقود قبالة السواحل اليونانية

الأربعاء 01 مارس 2023 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: إنقاذ 4 فلسطينيين وانتشال جثتين والإعلان عن مفقود قبالة السواحل اليونانية



رام الله/سما/

اكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د احمد الديك ، اليوم الأربعاء، انه ووفقا للمعلومات الرسمية المتوفرة لدى سفارة دولة فلسطين لدى اليونان ان ٢٧ مهاجرا كانوا على متن القارب الذي غرق صباح هذا اليوم قبالة السواحل اليونانية، حيث تم انقاذ ٢٤ مهاجرا من بينهم ٤ فلسطينيين ،وتم انتشال جثتين ومهاجر في عداد المفقودين.

واضاف السفير الديك في بيان:" ان سفارتنا تتابع باهتمام كبير مع السلطات اليونانية المختصة لمعرفة مزيد التفاصيل بخصوص الجثتين والمفقود، وستعلن الوزارة اية معلومات جديدة بالخصوص.

#فلسطين

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