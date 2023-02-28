  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يصدر بيانا حول عمليته العسكرية في أريحا

الأربعاء 01 مارس 2023 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يصدر بيانا حول عمليته العسكرية في أريحا



أريحا/سما/

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" حول عمليته العسكرية في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.


ووزعم جيش الاحتلال في بيانه :""توقيف منفذي عملية إطلاق النار في الأغوار على طريق رقم 90، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي".

وجاء في بيان مشترك للجيش والشاباك: "في نشاط مشترك لأفراد جيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود في قرية عقبة جبر وبناء على معلومات استخبارية تم إلقاء القبض على مطلوبين يشتبه في ارتكابهما عملية إطلاق النار التخريبية على طريق رقم 90 والتي أسفرت عن مقتل مواطن إسرائيلي".

وأضاف: "خلال النشاط تم رصد إصابة شخص حاول الهرب من منزل المطلوبين خلال عملية الاعتقال. كما تم ضبط وسائل قتالية كانت بحوزة المخربين. تم تحويل المعتقلين للتحقيق لدى جهاز الشاباك".



photo_2023-03-01_14-37-13

photo_2023-03-01_14-37-14

#اريحا #مخيم عقبة جبر

الأكثر قراءة اليوم

"كتيبة طولكرم" تُفجر عبوة ناسفة في جيب عسكري للاحتلال وتحقق إصابات مؤكدة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

أزمة جديدة تعصف بحكومة نتنياهو: وزير من "عوتسما يهوديت" يقدم استقالته

جنود احتياط من "وحدة النخبة 8200" يوجهون رسالة تهديد للحكومة الإسرائيلية

أسعار الغاز والمحروقات لشهر مارس 20233

إعلام إسرائيلي: تقدم في التحقيقات بعمليتي حوارة وأريحا

أين فصائل غزّة ممّا يحدث في الضفّة؟ عبد الباري عطوان

الأخبار الرئيسية

الخارجية: إنقاذ 4 فلسطينيين وانتشال جثتين والإعلان عن مفقود قبالة السواحل اليونانية

20230228124521reup-2023-02-28t124318z_1819850409_rc2ckz9wryqu_rtrmadp_3_germany-israel.h-1-730x438

الخلافات تتفاقم بين برلين وتل أبيب.. مجلة ألمانية: زيارة كوهين كشفت عمق الخلاف القائم

الكنيست يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

سموترتش: يجب إزالة "حوارة" من الوجود (فيديو)

photo_2023-03-01_14-13-25

إصابة 3 مواطنين واعتقال 6 خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية