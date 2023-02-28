جيش الاحتلال يصدر بيانا حول عمليته العسكرية في أريحا

أريحا/سما/

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" حول عمليته العسكرية في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.



ووزعم جيش الاحتلال في بيانه :""توقيف منفذي عملية إطلاق النار في الأغوار على طريق رقم 90، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي".

وجاء في بيان مشترك للجيش والشاباك: "في نشاط مشترك لأفراد جيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود في قرية عقبة جبر وبناء على معلومات استخبارية تم إلقاء القبض على مطلوبين يشتبه في ارتكابهما عملية إطلاق النار التخريبية على طريق رقم 90 والتي أسفرت عن مقتل مواطن إسرائيلي".

وأضاف: "خلال النشاط تم رصد إصابة شخص حاول الهرب من منزل المطلوبين خلال عملية الاعتقال. كما تم ضبط وسائل قتالية كانت بحوزة المخربين. تم تحويل المعتقلين للتحقيق لدى جهاز الشاباك".









