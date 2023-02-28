  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة 3 مواطنين واعتقال 6 خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر (صور وفيديو)

الأربعاء 01 مارس 2023 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 3 مواطنين واعتقال 6 خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر (صور وفيديو)



أريحا/سما/

 أصيب 3 مواطنين، اليوم الأربعاء، واعتقل 6 خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، منهم حالة خطيرة في البطن، فيما يعيق الاحتلال وصول سيارة الإسعاف إلى المخيم.

فيما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة طفيفة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، وصلت إلى مستشفى أريحا الحكومي.

وزعم الجيش الإسرائيلي بعد معلومات استخباراتية اعتقال فلسطينيين يشتبه بتنفيذهما عملية إطلاق النار على طريق 90 قرب أريحا، وتم رصد إصابة فلسطيني حاول الهرب من منزل المطلوبين، وعثر على أسلحة في المنزل.

واقتحمت قوات كبيرة مخيم عقبة جبر، وحاصرت منزلاً يعود لعائلة المواطن ماهر الهشلون، واعتقلت 4 مواطنين من العائلة، وصادرت مركبة لهم.

كما واعتقلت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين، وأغلقت مداخل المخيم، ومنعت مركبات الإسعاف والصحفيين من الدخول، واستخدمت مواطناً وطفله كدرع بشري.

وقال نادي الأسير ان  قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم عقبة جبر بأريحا خلال العملية العسكرية التي نفذتها اليوم ستة مواطنين بينهم أربعة أشقاء ونجل أحدهم، وجريح وهم: الأشقاء هم: عبد الناصر موسى شلون (55 عامًا)، ومحمد (47 عامًا)، ونجله صالح (24 عامًا)، وماهر (44 عامًا)، وعامر (39 عامًا)، وجميعهم أسرى سابقون، إضافة إلى الجريح محمود جمال حمدان اُعتقل بعد إطلاق النار عليه.

 

#اريحا

الأكثر قراءة اليوم

"كتيبة طولكرم" تُفجر عبوة ناسفة في جيب عسكري للاحتلال وتحقق إصابات مؤكدة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

أزمة جديدة تعصف بحكومة نتنياهو: وزير من "عوتسما يهوديت" يقدم استقالته

جنود احتياط من "وحدة النخبة 8200" يوجهون رسالة تهديد للحكومة الإسرائيلية

أسعار الغاز والمحروقات لشهر مارس 20233

إعلام إسرائيلي: تقدم في التحقيقات بعمليتي حوارة وأريحا

أين فصائل غزّة ممّا يحدث في الضفّة؟ عبد الباري عطوان

الأخبار الرئيسية

الخارجية: إنقاذ 4 فلسطينيين وانتشال جثتين والإعلان عن مفقود قبالة السواحل اليونانية

20230228124521reup-2023-02-28t124318z_1819850409_rc2ckz9wryqu_rtrmadp_3_germany-israel.h-1-730x438

الخلافات تتفاقم بين برلين وتل أبيب.. مجلة ألمانية: زيارة كوهين كشفت عمق الخلاف القائم

الكنيست يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

سموترتش: يجب إزالة "حوارة" من الوجود (فيديو)

2023-03-01_09-43-48_967663

رئيس الشاباك السابق: قد نصل إلى “حرب أهلية” في غضون أسابيع وهذه حكومة إرهاب كاملة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية