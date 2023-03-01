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الخارجية تطالب بتدخل دولي وأميركي لرفع الحصار عن نابلس وأريحا

الأربعاء 01 مارس 2023 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تطالب بتدخل دولي وأميركي لرفع الحصار عن نابلس وأريحا



رام الله/سما/

 طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بتدخل دولي وأميركي عاجل لرفع الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي نابلس بما فيها بلدة حوارة جنوبها، وأريحا، اللتين حولتا إلى ما يشبه المعتقلات المحاصرة بالحواجز العسكرية، والبوابات الحديدية، والأسلاك الشائكة.

واعتبرت الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا الحصار شكل من أشكال العقوبات الجماعية المفروضة بالقوة على المواطنين الفلسطينيين، وامتداد لعقلية "تدفيع الثمن"، حيث تتعطل حياة المواطنين الفلسطينيين وحركتهم وقدرتهم على التنقل، والوصول إلى مصادر رزقهم ومدارسهم ومستشفياتهم، بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، وشل قدرتهم على السفر من والى البلاد عبر البوابة الشرقية لفلسطين مدينة أريحا، من خلال نصب الحواجز العسكرية التي تعيق حركة المواطنين لساعات طويلة، بما يتكبدونه من معاناة وضرب لاقتصادهم.

وحملت الوزارة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه العقوبات الجماعية ونتائجها وتداعياتها، معتبرة أنها تصعيد خطير في الأوضاع على ساحة الصراع، وشكل من أشكال نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) على شعبنا، معبرة عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الأممية المختصة على العقوبات والإغلاقات الجماعية.

#الخارجية الفلسطينية

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