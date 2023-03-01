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الأحمد يؤكد أهمية اللجان الشعبية في التصدي لهجمات الاحتلال والمستوطنين

الأربعاء 01 مارس 2023 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد يؤكد أهمية اللجان الشعبية في التصدي لهجمات الاحتلال والمستوطنين



رام الله/سما/

 أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد أن القيادة الفلسطينية تبذل كل الجهود الممكنة لتوفير الحماية لأبناء شعبنا من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.

وقال الأحمد في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: إن القيادة تبذل جهودا متواصلة من أجل عدم وضع العراقيل أمام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل حول ماهية الاحتلال، داعيا الإدارة الأميركية إلى لجم جيش الاحتلال ومستوطنيه.

ورحب الأحمد بزيارة الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو أمس لبلدة حوارة، وقال: "نرحب بإدانة عمرو للأعمال الوحشية ضد المواطنين وممتلكاتهم، وننتظر ما هو أعمق من البيانات، ونريد توفير حماية لشعبنا ضد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين".

وأضاف: "لا يمكن أن نعزل أنفسنا عن محيطنا العربي، وبشكل خاص مصر والأردن، وهناك تنسيق دائم بأدق التفاصيل مع الأردن، كونها الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وفيما يتعلق باجتماع العقبة الذي عُقد مؤخراً، قال: "لا نعارض انتقادات البعض للاجتماع، ولكن في المقابل يجب أن يكون طرح بدائل وحلول إيجابية من طرفهم، فلا بد أن تكون المعارضة من داخل البيت الفلسطيني".

ودعا الفصائل إلى الوحدة لمواجهة مخاطر الاحتلال، وأن يكون الحوار هو سيد الموقف.

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#عزام الاحمد

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