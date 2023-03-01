  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح يطلع القنصل التركي العام على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق شعبنا

الأربعاء 01 مارس 2023 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأربعاء، القنصل التركي العام لدى فلسطين أحمد رضا ديمير، على آخر المستجدات والأحداث اليومية والانتهاكات والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق شعبنا.

واستعرض فتوح خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الأربعاء، جريمة إحراق ممتلكات المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس والقرى والبلدات المجاورة من المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال ومشاركته، وكذلك ما تخطط له حكومة اليمين المتطرف من استيلاء على الأراضي الفلسطينية، في ظل صمت دولي يكيل بمكيالين، وإبطال الولايات المتحدة الأميركية أمس لقرار بمجلس الأمن يدين جرائم المستوطنين باستخدام حق "الڤيتو".

وتقدم فتوح بخالص تعازيه وتضامنه وتعازي وتضامن شعبنا الفلسطيني وقيادته مع الحكومة التركية والشعب التركي الشقيق، بما ألم بهم من سقوط ضحايا جراء الكوارث والزلازل التي ضربت الجمهورية التركية، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والتركي.

بدوره، شكر ديمير دولة فلسطين وشعبها على وقفتهم الأخوية التي تعبر عن مدى عمق الروابط ما بين الشعبين الفلسطيني والتركي، خاصة إرسال العديد من فرق الإنقاذ والفرق الطبية لإغاثة المنكوبين، سواء في تركيا أو سوريا.

وأعرب عن قلق تركيا من الأحداث والانتهاكات الإسرائيلية وآخرها الجرائم المرتكبة في بلدة حوارة، مشددا على أن تركيا تولي اهتماما خاصا للقضية الفلسطينية، ولن تتخلى عن مساندة ودعم الشعب الفلسطيني وقيادته، بمواقفها السياسية حتى يتحقق الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

#روحي فتوح #القنصل التركي #الاحتلال #القدس

الأكثر قراءة اليوم

"كتيبة طولكرم" تُفجر عبوة ناسفة في جيب عسكري للاحتلال وتحقق إصابات مؤكدة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

عودة إلى "الردّ السريع".. من هي "كتيبة طولكرم"؟

العمادي يؤجل زيارته لغزة

أزمة جديدة تعصف بحكومة نتنياهو: وزير من "عوتسما يهوديت" يقدم استقالته

جنود احتياط من "وحدة النخبة 8200" يوجهون رسالة تهديد للحكومة الإسرائيلية

"الشيخ عتيد".. خطة لاغتيال صدام حسين انتهت بكارثة على "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

سموترتش: يجب إزالة "حوارة" من الوجود (فيديو)

إصابة 3 مواطنين واعتقال 6 خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر

2023-03-01_09-43-48_967663

رئيس الشاباك السابق: قد نصل إلى “حرب أهلية” في غضون أسابيع وهذه حكومة إرهاب كاملة

هل ستشارك السلطة الفلسطينية في قمة شرم الشيخ بعد فشل "قمة العقبة"؟!

e2f7af6a-1163-4a17-bedf-80bcc2e9-1677607327

مطالبات إسرائيلية بالتحقيق مع سموتريتش لـ"تسببه بجرائم حرب"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية