البكري: 20 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 41 وقتاً في الإبراهيمي الشهر الماضي

رام الله / سما /

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت رفع الأذان 41 وقتاً في المسجد الإبراهيمي في الخليل، فيما شهدت باحات المسجد الأقصى المبارك 20 اقتحاما للمستوطنين، خلال شهر شباط الماضي.

وأشارت "الأوقاف" في التقرير الذي تُعده دائرة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، إلى أن الاحتلال يواصل سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى، وجدد إبعاد الشيخ ناجح بكيرات، إضافة إلى ملاحقة المرابطين والمرابطات، ومواصلته سياسة التفتيش الممنهج على أبوابه.

وبينت أنه جراء منع الاحتلال أعمال الترميم والصيانة في المسجد الأقصى، تساقطت حجارة من الجهة الخارجية لمصلى قبة الصخرة، وتسربت مياه الأمطار إلى المصلى المرواني عبر ثقوب في سقفه، كما تواصل سلطات الاحتلال أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه.

ووثّق التقرير قيام قوات الاحتلال بتفتيش مسجد علي بن أبي طالب في مدينة البيرة، وإقدام مجموعة من مستوطني البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي السوق المركزي للخضراوات بالخليل على مهاجمة مسجد "السنية" الواقع في منطقة السهلة والقريب من سوق الخضراوات بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم نوافذه، وتخريب الساحة الخارجية، وقيام المستوطنين بتحطيم محتويات كنيسة "حبس المسيح" في القدس.

وفي الخليل، وتحديدا في الحرم الإبراهيمي، استمرت سلطات الاحتلال في أعمال الحفريات والمسار السياحي، وأعمال التهويد خاصة بناء المصعد الكهربائي لصالح المستوطنين.