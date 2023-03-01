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يسرا تعد جمهورها: أقدم كوميديا "حتكسر الدنيا"

الأربعاء 01 مارس 2023 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
يسرا تعد جمهورها: أقدم كوميديا "حتكسر الدنيا"



وكالات / سما /

وعدت الفنانة يسرا جمهورها بتقديم جرعة غير مسبوقة من الكوميديا في مسلسلها الجديد «1000 حمد الله على السلامة» المقرر عرضه ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2023، وأشارت إلى أن تقديمها لدراما الكوميديا الاجتماعية للعام الثاني على التوالي مقصود؛ بهدف تجديد إطلالتها على الجمهور بعدما قدمت في السنوات السابقة جرعة مكثفة من مسلسلات الغموض والتراجيديا.

وأضافت يسرا: «أوعدكم تشوفوا كوميديا هتكسر الدنيا في مسلسل ألف حمد الله على السلامة، وبحب أغير وأقدم حاجات مختلفة؛ لأن اللي قدامي بيشوفني بمنظور وشكل مختلف في الدم الجديد».

وتابعت يسرا: «بحب أغير جلدي، وبحب كل اللي معايا يكون مغيرين جلدهم، أنا بحب اللايت والكوميديا، كلنا محتاجين نضحك، مين ميحبش يضحك؟!».

أبطال المسلسل

مسلسل «1000 حمد الله على السلامة» من بطولة يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، آدم الشرقاوي، محمد ثروت، سماء إبراهيم، ومطرب المهرجانات عنبة الذي يخوض تجربة التمثيل لأول مرة، ومن تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح.

#يسرا #مسلسل #كوميديا

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