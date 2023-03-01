  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الزهار: المؤتمرات الأمنية لا تغيّرُ من طبيعة الصراعِ ومشاركة السلطة فيها خيانة لتضحيات شعبنا

الأربعاء 01 مارس 2023 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزهار: المؤتمرات الأمنية لا تغيّرُ من طبيعة الصراعِ ومشاركة السلطة فيها خيانة لتضحيات شعبنا



أدان رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي د. محمود الزهار انصياع السلطة في رام الله إلى الضغوط الأمريكية، ومشاركتها في مؤتمر العقبة الأمني، وإصرارها على محاربة المقاومة، واستمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال، معتبراً ذلك خيانة لدماء وتضحيات شعبنا.

وأكد د. الزهار خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة السياسية في المجلس التشريعي، أنّ مثلَ هذه اللقاءات والمؤتمرات الأمنية، لا تغيّرُ من طبيعة الصراعِ على الأرض، مضيفاً: " المقاومة هي الخيارُ الوحيدُ لمواجهة جرائم حكومة الاحتلال واسترداد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة".

وحمل د. الزهار الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن كافّة التبعاتِ الناتجةِ عن تصاعدِ عُدوانِه ضدّ الشعب في الضفة والقدس.

ودان د. الزهار انحياز الإدارةِ الأمريكية لكيانِ الاحتلال الصهيوني وسياساتِهِ العنصريةِ الإجراميةِ ضدّ الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه يضاعفُ من معاناة شعبنا، ويخالفُ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي منحت الشعب الفلسطيني كَكُلّ الشعوب الحقّ في تقرير المصير.

ودعا رئيس اللجنة السياسية بالتشريعي فصائل المقاومة الفلسطينية كافة في الضفة والقدس إلى تصعيد عملياتها الفدائية النوعية دفاعًا عن شعبنا في مواجهة اعتداءات جيش الاحتلال، وقطعان المستوطنين الصهاينة.

وطالب كافّة الأطرِ والأحزابِ والنقاباتِ والتجمّعاتِ والنُخبِ العربية والإسلامية بالوقوف صفًا واحدًا في مواجهة نتائج مؤتمر العقبة الأمني، ودعمِ المقاومةِ الفلسطينية المتصاعدة في الضفة والقدس، وتقديم ما يلزم نصرةً للقضيةِ الفلسطينيةِ، والتأكيد على حقِّ الشعب الفلسطيني في نَيْلِ الحرية والاستقلال.

ودعا الجمعيةَ العامةَ للأمم المتحدة ومجلسَ حقوق الإنسان وكافّةَ المؤسسات الحقوقية الدولية بالخروج عن صمتها، وتحمّل مسؤولياتها في محاسبة الكيان الصهيوني لانتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان في فلسطين، والتي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي.

وجدد د. الزهار دعوته للبرلمانات العربية والإسلامية والدولية والاتحادات البرلمانية المختلفة إلى إعلان رفضها الواضح والصريح لعدوان حكومة نتنياهو الفاشية ضدّ الشعب الفلسطيني.

وطالب الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم بمقاطعة كيان الاحتلال، وتجريم كل وسائل التطبيع معه على جميع المستويات والمجالات، باعتباره الوسيلةَ التي جرّأت الاحتلال على تصعيد عدوانه ضد الفلسطينيين، وضرورة ملاحقة ومحاسبة من يدعو إلى التطبيع مع كيان الاحتلال.

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

عودة إلى "الردّ السريع".. من هي "كتيبة طولكرم"؟

العمادي يؤجل زيارته لغزة

أزمة جديدة تعصف بحكومة نتنياهو: وزير من "عوتسما يهوديت" يقدم استقالته

جنود احتياط من "وحدة النخبة 8200" يوجهون رسالة تهديد للحكومة الإسرائيلية

"الشيخ عتيد".. خطة لاغتيال صدام حسين انتهت بكارثة على "إسرائيل"

أسعار الغاز والمحروقات لشهر مارس 20233

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر ويحاصر احد المنازل وسط اشتباكات عنيفة واطلاق صواريخ

2023-03-01_09-43-48_967663

رئيس الشاباك السابق: قد نصل إلى “حرب أهلية” في غضون أسابيع وهذه حكومة إرهاب كاملة

هل ستشارك السلطة الفلسطينية في قمة شرم الشيخ بعد فشل "قمة العقبة"؟!

e2f7af6a-1163-4a17-bedf-80bcc2e9-1677607327

مطالبات إسرائيلية بالتحقيق مع سموتريتش لـ"تسببه بجرائم حرب"

مسؤول أميركي كبير يحذر: إيران قادرة على صنع قنبلة نووية "في غضون 12 يوما"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية