  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام في كيسان شرق بيت لحم

الأربعاء 01 مارس 2023 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، عددا من رعاة الأغنام، واعتدَوا على أحدهم بالضرب في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس المجلس القروي موسى عبيات ، أن مجموعة من المستوطنين هاجموا رعاة الأغنام أثناء رعيهم لأغنامهم في منطقة "واد الغار" القريبة من مستوطنة "إيبي هناحل" المقامة على أراضي المواطنين، ورشقوهم بالحجارة وأطلقوا صوبهم قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إجهاض بعض رؤوس الأغنام.

وأضاف أن المستوطنين اعتدَوا بالضرب على الراعي مسلم حسين إبراهيم (30 عاما).

يشار إلى أن الاحتلال ومستوطنيه يلاحقون رعاة الأغنام منذ فترة ويعتدون عليهم، ويحتجزونهم مع أغنامهم، ويفرضون عليهم غرامات مالية.

#بيت لحم #كيسان #مستوطنون #رعاة الأغنام

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

عودة إلى "الردّ السريع".. من هي "كتيبة طولكرم"؟

العمادي يؤجل زيارته لغزة

أزمة جديدة تعصف بحكومة نتنياهو: وزير من "عوتسما يهوديت" يقدم استقالته

جنود احتياط من "وحدة النخبة 8200" يوجهون رسالة تهديد للحكومة الإسرائيلية

صورة لجن على غصن شجرة .. رئيس دولة يؤكد "التقطها مهندس"

"الشيخ عتيد".. خطة لاغتيال صدام حسين انتهت بكارثة على "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

اريحا: الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر ويحاصر احد المنازل وسط اشتباكات عنيفة

2023-03-01_09-43-48_967663

رئيس الشاباك السابق: قد نصل إلى “حرب أهلية” في غضون أسابيع وهذه حكومة إرهاب كاملة

هل ستشارك السلطة الفلسطينية في قمة شرم الشيخ بعد فشل "قمة العقبة"؟!

e2f7af6a-1163-4a17-bedf-80bcc2e9-1677607327

مطالبات إسرائيلية بالتحقيق مع سموتريتش لـ"تسببه بجرائم حرب"

مسؤول أميركي كبير يحذر: إيران قادرة على صنع قنبلة نووية "في غضون 12 يوما"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية