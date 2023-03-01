مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام في كيسان شرق بيت لحم

بيت لحم / سما /

هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، عددا من رعاة الأغنام، واعتدَوا على أحدهم بالضرب في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس المجلس القروي موسى عبيات ، أن مجموعة من المستوطنين هاجموا رعاة الأغنام أثناء رعيهم لأغنامهم في منطقة "واد الغار" القريبة من مستوطنة "إيبي هناحل" المقامة على أراضي المواطنين، ورشقوهم بالحجارة وأطلقوا صوبهم قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إجهاض بعض رؤوس الأغنام.

وأضاف أن المستوطنين اعتدَوا بالضرب على الراعي مسلم حسين إبراهيم (30 عاما).

يشار إلى أن الاحتلال ومستوطنيه يلاحقون رعاة الأغنام منذ فترة ويعتدون عليهم، ويحتجزونهم مع أغنامهم، ويفرضون عليهم غرامات مالية.