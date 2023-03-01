  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اصابة شاب بجروح خطيرة

اريحا: الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر ويحاصر احد المنازل وسط اشتباكات عنيفة

الأربعاء 01 مارس 2023 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
اريحا: الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر ويحاصر احد المنازل وسط اشتباكات عنيفة



رام الله / سما /

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن اشتباكا مسلحا يجري بين شبان فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال.

وأضافت المصادر أن الاحتلال يحاصر منزلا فيه يتحصن شاب يطالبه الاحتلال بتسليم نفسه.

ودفع الاحتلال بتعزيزات نحو المخيم إثر اشتباك مسلح اندلع بين قواته وبين الشبان الفلسطينيين.

وأكدت كتيبة مخيم عقبة جبر في رسالة بثتها على "تيليغرام" أنه "في هذه الأثناء، مجاهدو كتيبة مخيم عقبة جبر يتصدون لاقتحام قوات الإحتلال واشتباك بصليات من الرصاص".

وأكد شهود عيان أن أصوات إطلاق نار في مخيم عقبة جبر تُسمع وسط محاصرة منزل في المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا جريحًا بحالة خطيرة بعد إصابته بمنطقة الصدر في المخيم بعدما منعوا طواقم الإسعاف من نقله للعلاج.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الثاني على التوالي، فرض حصار مشدد على محافظة أريحا، في أعقاب عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل مستوطن يحمل الجنسية الأميركية.

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

عودة إلى "الردّ السريع".. من هي "كتيبة طولكرم"؟

العمادي يؤجل زيارته لغزة

أزمة جديدة تعصف بحكومة نتنياهو: وزير من "عوتسما يهوديت" يقدم استقالته

جنود احتياط من "وحدة النخبة 8200" يوجهون رسالة تهديد للحكومة الإسرائيلية

صورة لجن على غصن شجرة .. رئيس دولة يؤكد "التقطها مهندس"

"الشيخ عتيد".. خطة لاغتيال صدام حسين انتهت بكارثة على "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

2023-03-01_09-43-48_967663

رئيس الشاباك السابق: قد نصل إلى “حرب أهلية” في غضون أسابيع وهذه حكومة إرهاب كاملة

هل ستشارك السلطة الفلسطينية في قمة شرم الشيخ بعد فشل "قمة العقبة"؟!

e2f7af6a-1163-4a17-bedf-80bcc2e9-1677607327

مطالبات إسرائيلية بالتحقيق مع سموتريتش لـ"تسببه بجرائم حرب"

مسؤول أميركي كبير يحذر: إيران قادرة على صنع قنبلة نووية "في غضون 12 يوما"

حاجز-شوفة-1649571138 (1)

"كتيبة طولكرم" تُفجر عبوة ناسفة في جيب عسكري للاحتلال وتحقق إصابات مؤكدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية