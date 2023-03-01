اريحا: الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر ويحاصر احد المنازل وسط اشتباكات عنيفة

رام الله / سما /

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن اشتباكا مسلحا يجري بين شبان فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال.

وأضافت المصادر أن الاحتلال يحاصر منزلا فيه يتحصن شاب يطالبه الاحتلال بتسليم نفسه.

ودفع الاحتلال بتعزيزات نحو المخيم إثر اشتباك مسلح اندلع بين قواته وبين الشبان الفلسطينيين.

وأكدت كتيبة مخيم عقبة جبر في رسالة بثتها على "تيليغرام" أنه "في هذه الأثناء، مجاهدو كتيبة مخيم عقبة جبر يتصدون لاقتحام قوات الإحتلال واشتباك بصليات من الرصاص".

وأكد شهود عيان أن أصوات إطلاق نار في مخيم عقبة جبر تُسمع وسط محاصرة منزل في المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا جريحًا بحالة خطيرة بعد إصابته بمنطقة الصدر في المخيم بعدما منعوا طواقم الإسعاف من نقله للعلاج.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الثاني على التوالي، فرض حصار مشدد على محافظة أريحا، في أعقاب عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل مستوطن يحمل الجنسية الأميركية.