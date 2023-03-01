أضرم النار في زوجته السابقة بالقدس وهرب فلقي مصرعه في حادث طرق

القدس المحتلة / سما /

أصيبت امرأة، تبلغ من العمر 40 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة، صباح اليوم الأربعاء، إثر حريق شب في شقة بمبنى سكني من 5 طوابق في شارع "مارغليت" في مدينة القدس.

وبحسب الاشتباه، فإن المسؤول عن الحريق هو زوجها السابق، والذي يشتبه في قيامه بإشعال النار في المنزل، ثم اصطدمت سيارته بجدار على شارع "الخليل" بمحاذاة من "قبر راحيل"، ما أسفر عن مصرعه، على الفور.

ووفقا للشبهة، دخل المُطلّق المنزل الذي تعيش فيه المرأة، وسكب عليها الوقود وأضرم فيها النار، فهربت من الشقة، وتلقت العلاج من طواقم الإطفاء والإنقاذ التي وصلت إلى مكان الحادث.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأنه تلقى بلاغا عن حالة المرأة من خلال مركز الاستعلامات 101 التابع لنجمة داود الحمراء في الساعة 10:46. ونقل المسعفون المصابة إلى مستشفى "هداسا عين كارم" وهي في حالة خطيرة وتعاني من حروق في جميع أنحاء جسدها.

من ناحية أخرى، تلقى مركز الاستعلامات 101 بلاغا، الساعة 10:38، عن الحادث الذي لقي به الرجل المطلق مصرعه في منطقة القدس.

وقال مسعف من "نجمة داود الحمراء" ومسعف لطب الطوارئ إنهما اضطرا لإعلان وفاة الرجل المطلق في مكان الحادث بعد عمليات الإنعاش التي أجريت له في المكان.

وأضافا أنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا السائق محاصرًا فاقدًا للوعي داخل السيارة. خلال عمليات الإنقاذ المعقدة لطاقم الإطفاء، واصلنا العلاج الطبي حتى بعد الإنقاذ، لكن إصابته كانت حرجة وفي النهاية كان علينا إعلان وفاته".