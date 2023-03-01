الاحتلال يخطر مقدسيا بإخلاء منزله في واد قدوم بسلوان تمهيدا لهدمه

القدس المحتلة / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المقدسي عماد الحسيني بإخلاء منزله في حي "واد قدوم" ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، تمهيداً لهدمه.

وأمهلت سلطات الاحتلال الحسيني 21 يوما لإخلاء المنزل الذي يعيش فيه هو وأفراد أسرته.

وقالت زوجة الحسيني، إن هذا البناء تم تشييده قبل 40 عاما، لكن اشترته العائلة (زوجها وإخوته) قبل 17 عاما، وقام الإخوة ببناء غرفتين لكن تم هدمهما.

وتضيف: "استلمنا أمرا بهدم الغرفتين وتم التنفيذ، لكن في عام 2018 استلمنا أمراً آخر بهدم المبنى كله الذي نقطنه مع أهل زوجي، وقمنا بتأجيل الأمر عدة مرات، ولجأنا إلى القانون لترخيص المبنى والحيلولة دون الهدم".

كما يعيش في المبنى باقي أفراد العائلة من إخوة الحسيني ووالدته، والذين باتوا مهددين بالتشريد خارج منازلهم بحجة عدم الترخيص.

وبالتزامن، انطلقت دعوات مقدسية لإقامة صلاة الجمعة في حي البستان في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، دعماً وإسناداً لأهالي الحي المهدد بالهدم والإخلاء القسري.