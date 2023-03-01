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رؤساء الكنائس في القدس يعربون عن حزنهم إزاء تصاعد العنف في الأرض المقدسة

الأربعاء 01 مارس 2023 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أعرب بطاركة الكنائس ورؤساؤها في القدس، عن حزنهم "إزاء تصاعد دائرة العنف في الأرض المقدسة".

وأشاروا في بيان صدر عنهم، إلى العدوان الذي شنه المستوطنون على بلدة حوارة جنوب نابلس، مساء الأحد الماضي، ما أسفر عن استشهاد الشاب سامح الأقطش وإصابة العشرات من المواطنين، وإحراق عشرات المنازل والمركبات.

وأكد بطاركة الكنائس ورؤساؤها في القدس أن "هذه التطورات المؤلمة تجعل من الضروري أكثر من أي وقت مضى، إيجاد حل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وفقا للقرارات الأممية والشرعية الدولية".

وختم البيان: "مع كل أصحاب النوايا الحسنة، نتضرع إلى الله من أجل السلام والعدالة في أرضنا المقدسة الحبيبة، حيث يتعذب الجميع بسبب هذا الصراع المؤلم طويل الأمد".

#رؤساء الكنائس #القدس

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