أراوخو يبعد برشلونة عن الأزمات قبل الكلاسيكو

أبعد رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، فريقه عن فكرة الدخول في أزمات النتائج بعد تعرض الفريق للخسارة في آخر مباراتين، قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الأرضية، مساء الخميس المقبل.

وتلقى البارسا الخسارة في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، بالسقوط في ميدان ألميريا بهدف دون رد، وجاءت هذه الهزيمة بعد خسارة الفريق في ملعب أولد ترافورد أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بهدفين لهدف، وخروجه من الدور الإقصائي لمسابقة الدوري الأوروبي.

وقال أراوخو في تصريحات صحفية، لوسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الثلاثاء” نحن على ما يرام، في برشلونة نحن مثل العائلة، كلنا قريبون من بعضنا البعض، نعم الفريق تعرض للخسارة في آخر مباراتين، ولكننا أقوياء، ونبقى فريقاً جيداً يعرف إمكانياته بصورة جيدة”.

وأضاف المدافع الأوروجواياني” يجب أن نستفيق وأن نطوي صفحة الخسارة في الفترة الماضية بأقصى سرعة ممكنة، الموسم مازال طويلاً، ونحن مازلنا في صدارة جدول ترتيب الليجا”.

وواصل أراوخو حديثه” الكلاسيكو مباراة مميزة دوماً، يرغب الكل في خوضها، ريال مدريد خصم مميز ويملك لاعبين ذوي جودة عالية، وعن نفسنا نحن مستعدون لخوض اللقاء، ولدينا ثقة بأنفسنا وأظهرنا بالفعل ما يمكننا فعله في المباريات الكبرى”.