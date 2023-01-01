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مبابي يغازل ميلان بتصريح مثير

الأربعاء 01 مارس 2023 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يغازل ميلان بتصريح مثير



وكالات / سما /

غازل النجم الفرنسي كيليان مبابي، أيقونة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نادي ميلان الإيطالي، بتصريح مثير، خلال تواجده في حفل جوائز ذا بيست” الفيفا السنوي”، مساء الإثنين.

واختار مبابي فريقه المفضل في إيطاليا، والذي يريد أن يلعب في صفوفه، إن قدر له اللعب في الدوري الإيطالي في يوم من الأيام، ورد على سؤال أحد المراسلين الصحفيين بخصوص الأمر على الملأ.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتحدث فيه بعض التقارير الصحفية عن مستقبل مبابي في سان جيرمان، وارتباطه من جديد بإمكانية الانتقال للعب في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

ويعتبر الريال الوجهة المفضلة لمبابي، لو كان سيغادر باريس، لكن يبدو أن الفرنسي لديه وجهة أخرى مفضلة، حال عدم وصول صفقة انضمامه للميرينجي إلى طريق النور في السنوات المقبلة.

وقال كيليان رداً على السؤال بكل وضوح” لو جئت إلى إيطاليا، لن ألعب إلا لفريق ميلان فقط”، ما اعتبره الشارع الرياضي الإيطالي مغازلة واضحة للنادي اللومباردي.

وكان مبابي على وشك التوقيع على عقود انتقاله لريال مدريد كلاعب حر، في الصيف الماضي، قبل أن يتراجع عن قرار الرحيل ويوقع على عقد جديد مع فريق بارك دي برانس.

#كيليان مبابي #باريس سان جيرمان #ميلان

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