فيديو.. ثلاثية مُبهرة تقود مانشستر سيتي لعبور عقبة بريستول

نجح فريق مانشستر سيتي في عبور عقبة فريق بريستول سيتي الطموح بثلاثية نظيفة، ليتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب أشتون جيت قد بدأ التهديف فيها عن طريق فيل فودين في الدقيقة 7 بعد تمريرة مُساعدة رائعة من النجم الجزائري رياض محرز.

وعاد فودين ليُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 74 بعد استغلاله تمريرة على طبقٍ من ذهب من زميله الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وسجل النجم البلجيكي كيفين دي بروين أجمل أهداف الأمسية بعد تسديدة رائعة في الدقيقة 81.

وكانت مُباريات الدور قد بدأت بفوز برايتون بهدفٍ دون رد على ستوك سيتي، وفاز بلاكبيرن روفرز على ليستر سيتي بهدفين لهدفٍ، وفاز فولهام على ليدز يونايتد بهدفين دون رد.

وسيُستكمل الدور بمُواجهة ساوثهامبتون ضد جريمسبي يوم الأربعاء، وسيلتقي بيرنلي مع فيلتوود تاون، وسيُواجه مانشستر يونايتد فريق ويست هام، فيما سيلعب شيفيلد يونايتد ضد توتنهام.

ويأمل جمهور السيتي أن تتواصل المسيرة الطيبة للفريق هذا الموسم في كافة البطولات وخاصة في دوري أبطال أوروبا الغائبة عن خزائن النادي العامرة بالألقاب.