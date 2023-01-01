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"الشيخ": تشريع عقوبة الإعدام بحق الأسرى نهج عنصري واستعماري

الأربعاء 01 مارس 2023 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الشيخ": تشريع عقوبة الإعدام بحق الأسرى نهج عنصري واستعماري



رام الله / سما /

 اعتبر حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، تشريع عقوبة الإعدام بحق مناضلي الحرية "الأسرى" الفلسطينيين من قبل الكنيست الاسرائيلي، بأنه استمرار في نهج العنصرية والفكر الاستعماري.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر تويتر: هذا هروب من حقيقة أنه مُحتل وخارج سياق التاريخ وضارب للشرعية الدولية بعرض الحائط.

وأضاف: "من يجب أن يحاكم على جرائمه هو الاحتلال وليس شعب يرزح تحت وطأة المحتلين وبطشهم".

ومن المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم، بالقراءة الأولى على مشروع قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى المدانين بعمليات قتل إسرائيليين.

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