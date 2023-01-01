رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة، اليوم الأربعاء، في عناوينها تواصل إرهاب المستوطنين بحماية قوات الاحتلال في نابلس، وتشديد الحصار على أريحا.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- المستوطنون يجددون عدوانهم والاحتلال يعتقل ويهدم في الضفة

- الأسرى يواصلون العصيان وإدارة سجون الاحتلال توسع من دائرة إجراءاتها القمعية ضدهم

- الرئيس يقلد القائد الوطني قيس عبد الكريم النجمة الكبرى من وسام القدس

- وزيرة الخارجية الألمانية تندد بإرهاب المستوطنين وتعارض مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى

- اشتية يهاتف عائلة الشهيد سامح أقطش معزيا ويلتقي في حوارة اليوم فعاليات البلدات والقرى المتضررة من عدوان الاحتلال والمستوطنين

- البرلمان العربي يطالب بإدراج مليشيات المستوطنين على قوائم الإرهاب

- هادي عمرو: يجب مقاضاة المسؤولين عن الهجمات الشنيعة في حوارة

- تظاهرة في سخنين تنديدا باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة

- دبلوماسيون وخبراء مصريون: اجتماع العقبة خطوة مهمة لوقف التصعيد الاستفزازي الإسرائيلي

- إعلام إسرائيلي: الجيش علم باستعداد المستوطنين لاقتحام حوارة ولم يحرك ساكنا

* "الأيام":

- إرهاب المستوطنين يتواصل بحماية الاحتلال.. تشديد الحصار على أريحا ودهم "عقبة جبر"

- واشنطن: يجب محاكمة المسؤولين عن الهجمات على حوارة

- هادي عمرو يتفقد حوارة: عنف عشوائي غير مقبول

- هليفي: دفعنا ثمنا باهظا للعمليات والأحداث الأخيرة

- الاحتلال يعتقل ثمانية شبان: شاركوا في عمليات مسلحة

- حرق حوارة: جيش الاحتلال علم باستعدادات المستوطنين ولم يتحرك

- مصر تجري اتصالات للتهدئة مع اقتراب رمضان

- الاحتلال: لا يوجد أي مكانة قانونية لسجل الطابو الفلسطيني في مناطق "ج"

- هدم منازل في جبل المكبر والعيسوية وسلوان وإخطارات بهدم وردم في مسافر يطا ومردا

* "القدس":

- هادي عمرو من حوارة: يجب مقاضاة المسؤولين عن الهجمات الشنيعة

- الجيش يُحكم إغلاق أريحا ويعيق سفر المواطنين.. والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

- اشتية يلتقي بحوارة اليوم فعاليات المناطق المتضررة من العدوان

- إسرائيل قد تنفذ أكبر عملية تهجير تشمل عشرات العائلات المقدسية

- إدارة السجون توسع دائرة إجراءاتها القمعية

- الشرطي الإسرائيلي القاتل يعترف بإطلاقه النار على إياد الحلاق وهو جريح

- واشنطن: نتوقع من إسرائيل محاكمة المستوطنين منفذي الاعتداءات ضد الفلسطينيين