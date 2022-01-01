الاقتصاد: 465 تاجرا جديدا مزاولا في شهر كانون الثاني

رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، إن إجمالي التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري خلال شهر كانون الثاني بلغ 465 تاجرا جديدا، شكلت الإناث من بينهم 3.4%.

وشهد عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري لشهر كانون الثاني 2023 ارتفاعا بنسبة 154.1% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 107.6% بالمقارنة مع شهر كانون الثاني من عام 2022.

وعلى صعيد المحافظات، احتلت محافظة جنين المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري، بنسبة وصلت إلى 30.8%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 14.8%، ثم محافظة سلفيت بنسبة 12.7% خلال شهر كانون الثاني 2023.

يشار إلى أن عدد التجار الجدد لعام 2022 سجل ارتفاعا بنسبة 110.4% بالمقارنة مع عام 2021، إذ سجلت الوزارة 5,520 تاجرا جديدا في السجل التجاري خلال عام 2022.