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الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم ال 25

الأربعاء 01 مارس 2023 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم ال 25



رام الله / سما /

 يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (25) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي.

وبحسب مؤسسة مهجة القدس للأسرى، فإن عدنان يرفض إجراء الفحوصات الطبية أو تلقي المدعمات.

ونقلت المؤسسة عن عدنان في رسالة وصلت منه، أنه تم إنزاله لمحاكمة داخلية جديدة يوم الثلاثاء الماضي في زنازين معتقل الجلمة بسبب استمراره في إضرابه عن الطعام وبسبب عدم وقوفه على العدد، وفرضوا عليه عقوبة لمدة 7 أيام جديدة زنازين.

ولفت إلى أنه قبل يومين افتعل معتقل جنائي حريق في زنزانته المحاذية له مما أدى لانتشار الدخان في القسم المتواجد فيه، وقام السجانين بإخراجه إلى عيادة المعتقل لإجراء فحوصات طبية بسبب اختناقه من الحريق، فرفض الفحص الطبي، موضحًا أن العيادة تعرض عليه بشكل يومي الفحص الطبي والمدعمات وهو يرفض ذلك.

وكان عدنان اعتقل فجر الأحد 05/02/2023م الساعة 02:30 ليلًا بعد مداهمة قوات الاحتلال منزله، وقيامهم بعمليات تفتيش بالبيت صادروا خلالها ثلاث جوالات وآيباد عدد 2 وبعض الصور، ودروع التكريم له، وأعلن عن اضرابه عن الطعام لحظة اعتقاله من منزله.

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