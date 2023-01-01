لليوم الثاني .. الاحتلال يواصل حصاره لمحافظة أريحا

رام الله / سما /

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، فرض حصار مشدد على محافظة أريحا بالضفة الغربية.

وتغلق تلك القوات مداخل ومخارج المحافظة، وتقوم بعمليات تفتيش دقيقة للمواطنين والمركبات التي تمر من خلال تلك الطرق، ما يعيق حركة وصولهم لأعمالهم.

كما أغلقت قوات الاحتلال طرقًا ترابية عند مزارع نخيل فلسطين شمال المدينة، وجنوب مخيم عقبة جبر.

وقال رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر، إن المحافظة مغلقة بشكل محكم، وفي ظل عمليات التفتيش الدقيق، فإن هناك أزمة كبيرة يحتاج فيها المواطن لساعات حتى يتمكن من الخروج منها.

وأشار إلى أن الطرق الفرعية والمزارع تم إغلاقها بأسلاك شائكة مع تواجد لدوريات جيش الاحتلال.

وأشار إلى أن عصابات المستوطنين يتواجدون على الطرق الفرعية والترابية ويعتدون على المركبات.