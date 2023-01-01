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الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على مشروع قانون "عقوبة الإعدام"

الأربعاء 01 مارس 2023 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على مشروع قانون "عقوبة الإعدام"



القدس المحتلة / سما /

تصوت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على مشروع قانون "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يتم إدانتهم بقتل إسرائيليين.

وبحسب إذاعة كان العبرية، فإنه سيتم وضع مشروع القانون على جدول أعمال المشاريع التي ستطرح للتصويت بالقراءة التمهيدية.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة بنيامين نتنياهو قد أقرت مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على الكنيست للتصويت عليه.

وكان زعيم حزب القوة اليهودية، المتطرف إيتامار بن غفير، دعا أحزاب الائتلاف الحكومي للتصويت على مشروع القانون في الكنيست وعدم ربطه بأي خلافات أخرى داخل الائتلاف.

ويدور الحديث عن أن حزب يهدوت هتوراه لن يدعم مشروع القانون، بينما أعلن حزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان وهو من أحزاب المعارضة، عن نيته التصويت لصالح مشروع القانون.

وحاول وزراء وأعضاء كنيست من الليكود تأجيل تقديم مشروع القانون من خلال الاتصال مع بن غفير وأقطاب أحزابه، إلا أنهم رفضوا ذلك.

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