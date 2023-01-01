"هنية" يفتتح صالة "أم نضال فرحات" في مجمع فلسطين الرياضي

غزة/سما/



افتتح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، صالة خنساء فلسطين "أم نضال فرحات" ضمن مرافق مجمع فلسطين الرياضي بمدينة غزة،اليوم، بحضور د. أحمد موسى مدير برنامج التأهيل في مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، و د. مدحت محيسن وكيل مساعد وزارة الصحة شقيق المرحومة أم نضال فرحات، ومحمود السبع نائب رئيس اللجنة البارالمبية وأعضاء اللجنة وكوادر أندية ذوي الإعاقة، وابناء المرحومة أم نضال فرحات.

ورحب عبد السلام هنية بالحضور وتحدث عن برامج تطوير البنية التحتية التي ينفذها المجلس لخدمة الرياضة وتطويرها ضمن أولويات العمل، وشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على دعمها ومساهمتها في تأهيل الصالة، وأكد أن فئة ذوي الإعاقة والسيدات ضمن أبرز خطط واهتمامات القطاع الرياضي وتطويره، وعبر عن اعتزازه بكون الصالة تحمل اسم المرحومة أم نضال والدة الشهداء تكريما لها ولما قدمته من عطاء لأجل فلسطين.

بدوره عبر د. مدحت محيسن شقيق المرحومة أم نضال عن شكره لجهود المجلس في تطوير الرياضة وتقديم الدعم، وعبر عن تقديره لإطلاق اسم المرحومة أم نضال على الصالة الرياضية.

بعد ذلك توجه الحضور برفقة عبد السلام هنية لقص شريط الافتتاح والاطلاع على الصالة بعد تطويرها وتهيئة الأجهزة الرياضة المناسبة للفئة المستهدفة.