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اسعار الخضروات واللحوم بغزة

الأربعاء 01 مارس 2023 07:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار الخضروات واللحوم بغزة



غزة /سما/

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الأربعاء 1 مارس 2023، على النحو التالي: -

بندورة                          1.7 شيكل

بصل                            2.5 شيكل

بطاطا بلدية                     1.8شيكل

ليمون                           1.7 شيكل

خيار حمام                    2 شيكل

فلفل حلو ملون                 6 شيكل

جزر                            2شيكل

فلفل حار                      10 شيكل

باذنجان                        3 شيكل

خيار بلدي                     4 شيكل

بنجر                           4 شيكل

لفت                           1.5 شيكل

جزر أحمر                    3.5 شيكل

بطاطا حلوة                 1.5 شيكل

ثومة                           6 شيكل

بطاطا صغيرة            1.2 شيكل

كوسا                         3.7شيكل

فول اخضر                  5 شيكل

يقطينة                        4 شيكل

فلفل سلطان                 6 شيكل

ملفوف أبيض                3 شيكل

ملفوف أحمر               3 شيكل

زهرة                        3شيكل

قرع                    4 شيكل

بندورة شيري             6 شيكل

دجاج                     11 شيكل

لحوم حمراء             35 شيكل

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