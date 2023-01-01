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"كتيبة طولكرم": تمكنا من تفجير جيب عسكري للاحتلال وحققنا إصابات مؤكدة

الأربعاء 01 مارس 2023 01:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كتيبة طولكرم": تمكنا من تفجير جيب عسكري للاحتلال وحققنا إصابات مؤكدة



طولكرم/سما/

أعلنت كتيبة طولكرم (مجموعات الرد السريع)، منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء، عن تمكن مقاتليها من تفجير عبوة ناسفة في جيب عسكري تابع للجيش الاسرائيلي على حاجز نتسانعو، موقعة إصابات مؤكدة في صفوف جنود الاحتلال.

وقالت الكتيبة في بيان مقتضب: "بحمد الله وفضله تمكنت وحداتنا من تنفيذ هجوم موسع على عدة محاور في مدينة طولكرم ضمن سلسلة الأخذ بالثأر كما ونفذت وحدة الهندسة التابعه لمجموعة الرد السريع في طولكرم من تفجير عبوة ناسفه في جيب عسكري على حاجز نتسانعوز من مساء اليوم الثلاثاء وأوقعت إصابات مؤكده وهرعت قوات الأحتلال إلى المكان مع سيارة إسعاف لنجمة داود.

وأضافت الكتيبة" ما زال نشاطنا مستمر هذه الليلة ونهيب بجماهيرنا العظيمه مرة أخرى الأبتعاد عن تداول أخبار وأماكن تواجد المقاتلين، والدم بالدم يا بني صهيون."

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية عزبة شوفة جنوب طولكرم، وداهمت عدة منازل.

وأفاد مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، القريبة من حاجز جبارة العسكري، وداهمت عدة منازل، وشرعت بأعمال تفتيش واستجواب للمواطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت صوب عدد من منازل المواطنين في القرية.

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