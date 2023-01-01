الطيرة: خيمة اعتصام ضدّ أوامر الإخلاء التي تتهدّد عشرات المصالح

الطيرة/سما/

نصبت لجنة الدفاع عن المصالح التجارية في مدينة الطيرة المهددة بالإخلاء، مساء الثلاثاء، خيمة اعتصام في ساحة البلدية في المدينة، احتجاجا على تصاعد التضييقات والاستفزازات المستمرة من قبل السلطات الإسرائليية، خلال الأيام الأخيرة.

وقام مندوبو اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، صباح الثلاثاء، بتحرير غرامات مالية لعدد من أصحاب المحال التجارية في المدينة، كذلك قاموا بمصادرة بعض الأغراض من محلين تجاريين.

وتسلم في العام الأخير نحو 200 صاحب محل تجاري في مدينة الطيرة، أوامر إخلاء فورية، بذريعة أنها بنيت على أراض زراعية.



وقال سائد منصور، وهو صاحب محل مهدد بالإخلاء، إن "نصب الخيمة هي خطوة احتجاجية أولية من قبل أصحاب المحال التجارية، للضغط على البلدية للتحرك للوقوف إلى جانب أصحاب المصالح التجارية".

وأضاف أن "السلطات لا تزال تستمر بمضايقة أصحاب المصالح، وهذا يشكل كارثة اقتصادية على مدينة الطيرة، هناك مستأجرون كثر من خارج الطيرة، يعتزمون ترك المحلات بسبب المضايقات".

ودعا منصور بلدية الطيرة إلى اتخاذ "إجراءات صارمة وسريعة، لأن الوضع أصبح لا يطاق، وأصحاب المحال عالقون حتى الآن دون حلول في الأفق"، وأوضح أنه "في الأيام المقبلة، ننوي تصعيد الاحتجاج".

عرب48