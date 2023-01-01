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حريق في مدرسة باللد

الثلاثاء 28 فبراير 2023 11:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
حريق في مدرسة باللد



اللد/سما/

اندلع حريق هائل في مدرسة للطلاب بمدينة اللد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، ما تسبب بأضرار وخسائر كبيرة، ويخشى أن ينهار سقف المبنى.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأنه "لدى وصول الطواقم تبين أن الحريق بالطابق الثاني والثالث في المدرسة".

وأضاف أن "الطواقم عملت على إخماد النيران ومنع انتشارها، إلى جانب البحث عن عالقين. لم يبلغ عن إصابات. ويجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".

وأوضح، في بيان لاحق، أنه "يخشى من انهيار سقف المبنى".

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.

#اللد #حريق

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