الطيبة: تمديد اعتقال قاصر معتقل بادعاء نشر فيديو لـ"إيذاء اليهود" والإفراج عن والده

الطيبة/سما/

أفرجت محكمة الصلح في طبرية، اليوم الثلاثاء، عن والد الفتى القاصر الذي يبلغ من العمر 17 عامًا، وهو من مدينة الطيبة، وكان قد اعتُقل أمس الإثنين، بادعاء أنه قام بنشر مقطع فيديو على الـ"تيك توك"، أعرب فيه عن نيته "إيذاء اليهود" في وادي حرود بمنطقة "كيبوتس نير دافيد" بالقرب من بيسان، فيما مددت المحكمة اعتقال الفتى حتى يوم الخميس المقبل.

وطلبت الشرطة تمديد اعتقال الفتى لمدة عشرة أيام، فيما وافقت المحكمة على يومين فقط.

وقررت المحكمة الإفراج عن والد القاصر بشروط مقيدة، بعد أن تبينت ضعف ادعاءات الشرطة ضده، إذ طلبت الشرطة تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق، لترفض المحكمة ذلك.

وكانت الشرطة قد اعتقلت القاصر ووالده، ونسبت إليهما شبهات قومية خطيرة، وتمت إحالتهما إلى المحكمة بعد انتهاء التحقيق معهما صباح اليوم.

وأوضح المحامي عبد جابر، الموكّل بالدفاع عن والد القاصر إن "القضية كانت مضخّمة إعلاميا بصورة كبيرة من قِبل الإعلام العبري للتحريض على المجتمع العربي، ولم يكن هناك أي نيّة من قِبل القاصر ووالده، واللذين تواجدا هناك للعمل".

وأوضح أن "القضية بدأت حينما كان القاصر يبثّ ببث حي ومباشر عبر صفحته في ’تيك توك’ المناظر الطبيعية في وادي حرود، حينها دخل شاب يهودي على البث وقام بتعليق يهدد فيه العرب بالقتل والحرق والإبادة، وشتَم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي دفع القاصر إلى ردّ التعليقات عليه".

وأضاف جابر أن "من بدأ بالتهديد بالقتل والحرق هو الشاب اليهودي، أما القاصر فقام بردة فعل ولم يبادر بالتهديد، لذلك لم تستجب المحكمة لطلب الشرطة على تمديد عشرة أيام".

عرب 48