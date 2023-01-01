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إصابة حرجة بإطلاق نار في البعنة

الثلاثاء 28 فبراير 2023 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة حرجة بإطلاق نار في البعنة



الداخل المحتل/سما/

أصيب شخص بالخمسينات من عمره، بجروح وصفت بـ"الحرجة"، جراء تعرضه لإطلاق نار، مساء اليوم الثلاثاء، قرب مبنى المجلس المحلي القديم في بلدة البعنة بالداخل المحتل في جريمة هي الثالثة التي تشهدها البلدة منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وأفادت مصادر طبية في البلدة بأن الشخص أصيب بالرصاص في القسم العلوي من جسده، وجرى نقله إلى المستشفى وهو في حالة صعبة جدا.

واعتدت الشرطة الإسرائيلية التي وصلت إلى المكان على الشبان الذين تجمعوا للتنديد بالجرائم التي شهدتها البلدة وأودت بحياة 3 أشخاص منذ مطلع الأسبوع الجاري، محملين الشرطة المسؤولية عن تصاعد أحداث العنف والجريمة نظرا لتقاعسها عن القيام بدورها.

وشهدت بلدة البعنة جريمتي قتل يوم أمس الاثنين ومساء أول من أمس الأحد، راح ضحيتهما: الشاب أحمد نوح تيتي (44 عاما)، ومحمد كامل حصارمة، وكميل محمد حصارمة في الخمسينات والستينات من العمر.

وبلغت حصيلة الضحايا في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري 21 قتيلا.

#البعنة

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