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السفير الأميركي يقلل من أهمية "قمة العقبة"

الثلاثاء 28 فبراير 2023 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الأميركي يقلل من أهمية "قمة العقبة"



القدس المحتلة/سما/

 قلل توم نيدس السفير الأميركي لدى "إسرائيل"، مساء الثلاثاء، من نتائج "قمة العقبة" التي جرت برعاية أميركية وأردنية وشاركت فيها مصر والسلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

ونقل موقع واي نت العبري التابع لصحيفة يديعوت أحرنوت عن نيدس، قوله عن القمة "لقد كانت خطوة صغيرة لمنع بعض الأحداث، لكن لكي نكون واضحين هذه ليست كامب ديفيد جديدة .. أجبر الأردنيون الأطراف إلى حد كبير على الدخول في غرفة واحدة والتحدث .. لدينا مشاكل كثيرة في المنطقة وأعتقد أنه لا أحد يحب رؤية السيارات المحترقة والنوافذ المكسورة وهجمات من كل مكان".

#قمة العقبة

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