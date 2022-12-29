المالكي يطلع رئيسة الصليب الأحمر الدولي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا

جنيف/سما/

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، رئيسة الصليب الأحمر الدولي ميريانا سبولياريتش إيغر، على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ومستوطنيها بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار المالكي، خلال لقائه إيغر في مقر الصليب الأحمر الدولي بمدينة جنيف السويسرية، على هامش أعمال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 52، إلى استشهاد 63 مواطنا برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين منذ بداية هذا العام فقط، معظمهم من الأطفال والشيوخ والنساء، لافتا إلى جملة من الانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا، من اعتقال تعسفي وترحيل قسري وهدم للمنازل، واستهداف الصحفيين والأطباء ومنع وصول المصابين إلى المستشفيات، في صورة متكررة واستمرار للنكبة وما حدث منذ عام 1948، وحرق المنازل، والمواطنين.

وشدد المالكي على الحاجة للتدخل الدولي السريع وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى الموقف الأميركي من إرهاب المستوطنين في حوارة، وضرورة محاسبة المجرمين، وتعويض المتضررين.

كما تطرق إلى ما يعانيه الأسرى في معتقلات الاحتلال، وإجراءات المتطرف إيتمار بن غفير، والقوانين الإسرائيلية العنصرية، بما فيها قانون إعدام الأسرى.

وشدد المالكي على أن ما يشجّع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، هو عدم اتخاذ المجتمع الدولي لخطوات فاعلة لمساءلتها ومحاسبتها، مشيرا إلى أهمية دور الصليب الأحمر الدولي في التأكيد على القانون الدولي الإنساني.

وقال: "نتوقع من الصليب الأحمر الدولي أن يقوم بما يتوجب عليه القيام به، بالتعاون مع الجهات الدولية الفاعلة، لوقف الاعتداءات، بما فيها ضد الأسرى"، مؤكدا أن الصليب الأحمر الدولي هو الصوت الأخلاقي لحماية الشعوب والحفاظ على حياتها ومقدراتها وكرامتها، داعيا رئيسة الصليب الأحمر الدولي لزيارة فلسطين.

بدورها، لفتت إيغر إلى دور الصليب الأحمر الدولي في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن أولويتهم تتمثل بضرورة احترام الدول للقانون الدولي الإنساني، وأنهم يتابعون عن كثب الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومستمرون في ولايتهم وأعمالهم، بما فيها ما يخص الأسرى والزيارات.