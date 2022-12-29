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البرلمان العربي يطالب بإدراج ميليشيات المستوطنين على قوائم الإرهاب

الثلاثاء 28 فبراير 2023 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يطالب بإدراج ميليشيات المستوطنين على قوائم الإرهاب



القاهرة/سما/

 طالب البرلمان العربي بضرورة إدراج ميليشيات المستوطنين على قوائم الإرهاب، معربا عن استنكاره البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية، وأعمال العنف التي ارتكبتها تلك الميليشيات بحق أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة حوارة جنوب نابلس، ومختلف مدن الضفة.

وأكد البرلمان العربي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن إرهاب المستوطنين للمواطنين الفلسطينيين العزّل أصبح أسلوبا ممنهجا، وعدم ردعهم ومحاسبتهم أعطى لهم الفرصة بالاستمرار في جرائمهم واعتداءاتهم من إطلاق الرصاص وحرق المنازل والمركبات، وطرد المزارعين من أراضيهم، وارتكاب جرائم قتل بحق الشعب الفلسطيني، في مشاهد تعيد إلى أذهان المجتمع الدولي حرقهم لعائلة الدوابشة، والطفل محمد أبو خضير، والمسجد الأقصى المبارك، ومجزرة الحرم الإبراهيمي، وغيرها من المجازر البشعة بحق الشعب الفلسطيني.

كما طالب البرلمان المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بالتحرك الفوري والعاجل لوقف اعتداءات المستوطنين المتكررة والمتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، بحماية حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، وضرورة وضع حد لإفلات هؤلاء المجرمين من العقاب.

#البرلمان العربي

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