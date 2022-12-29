اعتقال مقدسي بزعم تخطيطه لاغتيال بن غفير

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت شابا مقدسيا بزعم تخطيطه لاغتيال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، خلال شهر رمضان القادم.

ووفقا للقناة الـ13 العبرية فان النيابة العامة الإسرائيلية تعتزم تقديم لائحة اتهام الأسبوع المقبل بحق الشاب المقدسي، الذي عاد مؤخرا من الخارج.

وتزعم شرطة الاحتلال أنه التقى عميل أجنبي وتلقى تمويلا لـ"تنفيذ عمليات تصعيدية ضد الاحتلال خلال رمضان".

وادعت القناة أن الشاب اعترف خلال التحقيقات أنه خطط لاغتيال بن غفير، وتحصل على لوحة ترخيص حمراء (خاصة بمركبات الشرطة) وكان ينوي الاقتراب من مركبة بن غفير خلال رمضان واستهدافه ومن ثم خطف جثته من أجل التفاوض عليها بعد ذلك.