إعلام إسرائيلي: تقدم في التحقيقات بعمليتي حوارة وأريحا

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أحرزت تقدمًا في التحقيقات الجارية بعمليتي أريحا وحوارة والتي قتل فيها 3 مستوطنين.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن فلسطينيان نفذا عملية أريحا على الشارع الاستيطاني 90 بالأمس ما أدى لمقتل أميركي يحمل الجنسية الإسرائيلية.

ووفقًا للقناة، فإن المنفذان يتبعان لكتيبة حركة "حماس" التي تنشط في مخيم عقبة جبر بأريحا وتم تصفية مجموعة من عناصرها مؤخرًا.

وأعربت مصادر أمنية إسرائيلية عن أملها في أن يتم الوصول لمنفذي العمليتين إما باعتقالهم أو تصفيتهم.

من جانبها تحدثت قناة ريشت كان عن إحراز تقدم في التحقيقات فقط بعملية أريحا.

ولفتت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي عاد للاعتقالات مجددًا بالضفة الغربية فجر اليوم، بتعليمات من المستوى السياسي.

القدس