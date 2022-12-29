في الضفة وغزة.. جيش الاحتلال يجري مناورة عسكرية غدا الأربعاء

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتزامه إجراء مناورة عسكرية مفاجئة، غدا الأربعاء، في مناطق من الضفة الغربية وقطاع غزة.



ونشر الجيش في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن قواته العسكرية في الضفة الغربية ستجرى مناورة عسكرية من الصباح وحتى ظهر الغد الأربعاء.

وأكد الجيش أن المناورات العسكرية ستتركز على الكتائب المسماه بـ"بنيامين ويهودا وعتصيون"، فضلا عن مشاركتها للقوات الأمنية العاملة في مناطق الضفة الغربية.



ولفت في بيانه العسكري إلى أن المنطقة التي ستجرى فيها المناورات ستشهد حالة من التحركات العسكرية النشطة لقوات الأمن وللمركبات أيضا.



وأشار إلى أن المناورة العسكرية قد سبق التخطيط لها من قبل باعتبارها جزءا من برنامج التدريب للعام 2023.

وفي تغريدة أخرى قال الجيش أنه سوف يجري مناورة عسكرية تبدأ صباح غد الأربعاء في منطقة شاطئ زكيم شمال قطاع غزة تنتهي مساء، وسيتخللها إطلاق نار. وانفجارات.