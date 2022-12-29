اشتية إلى حوارة غدا

رام الله/سما/

يلتقي رئيس الوزراء محمد اشتية، برفقة عدد من الوزراء، غدا الأربعاء، في بلدة حوارة، جنوب نابلس، البلديات والفعاليات الوطنية في البلدات والقرى المتضررة من عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، قبل أن يجري جولة تفقدية في البلدة.

ونفّذ المستوطنون، ليلة الأحد الإثنين الماضية، نحو 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، أسفرت عن استشهاد المواطن سامح حمد لله محمود أقطش (37 عاما)، وإصابة أكثر من 350 آخرين، واحراق وتحطيم عشرات المنازل والمركبات.

وكان مجلس الوزراء قد قرر أمس الإثنين، تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة احتياجات المواطنين في حوارة، الناتجة عن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وتقديم تقرير الاحتياجات.