العمادي يؤجل زيارته لغزة

غزة/سما/

قالت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الثلاثاء، ان السفير القطري محمد العمادي قرر تأجيل زيارته إلى قطاع غزة التي كانت مقررة اليوم.

وبحسب الصحيفة فإن الوساطة القطرية لتهدئة الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة فشلت".

وأضافت :" كان من المفترض أن يزور العمادي القطاع لمحاولة منع تصعيد الفصائل الفلسطينية بعد فشل الوساطة المصرية".

وصباح اليوم ، قالت مصادر صحفية فلسطينية" إن زيارة السفير القطري محمد العمادي المقررة اليوم لقطاع غزة تم تأجيلها".

وبحسب تلك المصادر لم يعرف أسباب تأجيل السفير العمادي زيارته.