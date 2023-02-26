ألمانيا تحذر من توسيع المستوطنات وتبدي قلقها من اعتزام "إسرائيل" إعدام أسرى فلسطينيين

برلين/سما/

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال مؤتمر صحافي في برلين مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، من خطوات أحادية الجانب تمنع تنفيذ حل الدولتين وبضمنها "استمرار البناء في المستوطنات طوال الوقت".

ورد كوهين قائلا إن بناء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية سيستمر في عهد الحكومة الحالية كما كان في عهد سابقتها، وشدد على أنه "قطعا سنواصل البناء هناك أيضا".

ونددت الوزيرة الألمانية بعملية إطلاق النار في حوارة، أول من أمس، ومقتل مستوطنين خلالها، معتبرة أنهما قتلا "فقط لأنهما إسرائيليان. ولن يكون هناك مبررا أبدا لإرهاب كهذا".

وفي المقابل، نددت بإرهاب المستوطنين في حوارة في اليوم نفسه، وقالت إن "تعاطفنا يتجه أيضا نحو ضحايا عملية الانتقام في حوارة. فقد تم إضرام النار بالمنازل والعائلات، عائلات بريئة بقيت في حالة صدمة وخوف"، وحذرت من تصاعد آخر في الضفة الغربية.



وعبرت بيربوك عن قلق من مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، الذي قدمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وصادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، أول من أمس.

واعتبرت أنه "يتعلمون في المدارس في ألمانيا أنه في إسرائيل، وبالرغم من أنها تواجه تهديدات إرهابية أكثر من أي دولة أخرى، تم فرض عقوبة الإعدام مرة واحدة فقط في التاريخ، ضد أدولف آيخمان". وأضافت أن "هذه الحقيقة استخدمت دائما كادعاء مقنع بأنه بالإمكان مواجهة الإرهاب من دون عقوبة الإعدام".

كذلك عبّرت الوزيرة الألمانية عن قلقها من خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء. وقالت إنه "لا أريد نفي حقيقة أننا قلقون هنا من قسم من خطة التشريعات في إسرائيل. فبين القيم التي توحدنا هناك الدفاع عن مبادئ دستورية، مثل استقلال جهاز القضاء".