الاحتلال يخطر بهدم 6 منازل وبئري مياه جنوب الخليل

الخليل/سما/

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم ستة منازل وبئري مياه في قرية الجوايا وتجمع أم لصفة شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور ، إن قوات الاحتلال داهمت القرية، وأخطرت المواطن محمود دعسان النواجعة، وفايز النواجعة، وأنس أبو خضر النواجعة، ومحمود علي سالم النواجعة، بهدم منازلهم، وأخطرت عمر وزيدان النواجعة بهدم بئري مياه يمتلكانهما، كما داهمت عددا من المنازل وصورتها من الداخل والخارج، وتعود ملكيتها لعائلة النواجعة.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع ام لصفة التابعة لبلدة خلة المية شرق يطا، وأخطرت بهدم منزلي الشقيقين سمير وتوفيق عليان عوض.