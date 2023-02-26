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وفد فرنسي يطّلع على خطة فلسطين للمشاركة في أولمبياد باريس 2024

الثلاثاء 28 فبراير 2023 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد فرنسي يطّلع على خطة فلسطين للمشاركة في أولمبياد باريس 2024



رام الله/سما/

- زار وفد من بلدية مدينة ألون الفرنسية، مقر اللجنة الأولمبية، اليوم الثلاثاء، من أجل الاطلاع على خطة مشاركة فلسطين في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، المقرر إقامتها في باريس العام المقبل.

وكان في استقبال الوفد الفرنسي كل من المدير الفني للجنة الأولمبية، نادر الجيوسي، ومساعد الأمين العام للعلاقات الدولية عمار طميزي، وصفاء عمرو من الأكاديمية الأولمبية.

وقدم الوفد الزائر استعداد بلدية ألون لاستضافة الرياضيين الأولمبيين الفلسطينيين المشاركين في أولمبياد باريس، لاستضافتهم في المنشآت التدريبية في المدينة، من أجل أن يستعدوا للمحفل العالمي بالشكل المطلوب قبل ثلاثة أسابيع من انطلاقة الحدث.

ووضع الجيوسي الوفد بخطة الدائرة الفنية للجنة الأولمبية فيما يتعلق بالتأهل والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، بالشراكة والتنسيق مع الاتحادات الرياضية الوطنية الأولمبية.

وأكد على أن اللجنة الأولمبية الفلسطينية تطمح للتواجد في أولمبياد باريس، وتسعى إلى ذلك من خلال عملها على تطوير الرياضيين الأولمبيين الفلسطينيين.

وأشار الجيوسي إلى اهتمام الدائرة الفنية بهذه المبادرة التي ستصب في مصلحة الرياضيين، كي يتجهزوا بدنياً وذهنياً للأولمبياد.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات التواصل بين اللجنة الأولمبية وبلدية ألون، خلال الفترة المقبلة.

#فرنسا

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