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صورة لجن على غصن شجرة .. رئيس دولة يؤكد "التقطها مهندس"

الثلاثاء 28 فبراير 2023 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة لجن على غصن شجرة .. رئيس دولة يؤكد "التقطها مهندس"



وكالات

بصورة قاتمة أشعل رئيس المكسيك أندريس مانويل، موجة من الانتقادات وحملة سخرية شنها الآلاف على مواقع التواصل، حتى وصلت أصداؤها إلى كافة وسائل الإعلام العالمية.فقد فاجأ متابعيه أمس بصورتين نشرهما على حسابه في تويتر، أظهرت الأولى ما وصفه بجن الغابات متربعاً على غصن شجرة ليلاً.

وكتب بجدية تامة معلقاً على إحدى الصورتين: "أحد المهندسين تمكن من تصوير الجني Aluxe قبل 3 أيام".

أما على الثانية، فأشار إلى أن دييغو برييتو التقط صورة لمنحوتة رائعة تعود إلى عصر ما قبل الإسبان في إيك بالام.

لتنهال التعليقات الساخرة على تلك التغريدة. ففيما علق أحدهم قائلا إن "أساطير كائنات الـ aluxe حقيقية كإنجازاتك"، لفت آخر إلى أنه اعتقد في البداية أنه "حساب ساخر ليتبين أنه ساخر حساب الرئيس!".

وكانت الصورة المثيرة للجدل أظهرت ما يشبه الكائن الغريب متسلقاً غصن شجرة وعيناه تلمعان، في إشارة إلى ما يعرف في الأساطير المكسيكية القديمة بجن الغابات أو الألوكس الذي ينفذ ألاعيب ومقالب في البشر، مثل إخفاء الأشياء.

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